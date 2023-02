Dal 27 febbraio a Napoli il Festival del giornalismo d’inchiesta 

La rassegna, organizzata da Marco Cocurullo, Vincenzo Iurillo e Max Civili, si svolgerà alla Locanda del Cerriglio per quattro lunedì consecutivi dalle 18.

Il Festival del Giornalismo e del libro d’Inchiesta raddoppia. Dopo le edizioni estive 2021 e 2022 presso il resort Gocce di Capri a Massa Lubrense, nasce la prima ‘Winter edition’ della rassegna, nata da un’idea dall’imprenditore Marco Cocurullo e dal giornalista Vincenzo Iurillo, e da loro organizzata insieme al giornalista Max Civili.

Il festival si sposta a Napoli, nel Locale Storico d’Italia La Locanda del Cerriglio e si svolgerà per quattro lunedì consecutivi alle 18.30 a partire dal 27 febbraio. Continuerà come sempre a promuovere e celebrare i libri e il giornalismo di inchiesta e di approfondimento, e il loro ruolo fondamentale nella democrazia e nella società, offrendo una piattaforma per le voci più innovative e coraggiose del settore.

Tra gli autori Lirio Abbate, Pino Corrias, Luigi de Magistris, Francesco Guadagni, e tra gli ospiti Michele Santoro e Federico Cafiero de Raho, il capitano Ultimo, Domenico Ciruzzi, Stefania Ascari e tanti altri.

Si comincia lunedì 27 febbraio con “‘U Siccu’ (Paper First)”, il libro del giornalista Lirio Abbate su Matteo Messina Denaro, con una nuova prefazione che ne racconterà l’arresto e le protezioni della borghesia mafiosa di cui il boss stragista ha goduto durante la sua trentennale latitanza. L’autore ne discuterà con il deputato Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia, in un dibattito moderato dal giornalista Dario Del Porto.

Il 6 marzo è in cartellone un altro testo che parlerà di mafia e di misteri di Stato, “Hanno fermato il capitano Ultimo (Chiarelettere)”, scritto dal giornalista Pino Corrias. L’autore in questo volume ci racconta dalla viva voce del protagonista, Sergio De Caprio, l’ufficiale dei carabinieri che ha arrestato Totò Riina e che ha indagato sui palazzi del potere sino a quando quei poteri non si sono vendicati. De Caprio ‘Ultimo’ sarà a Napoli in compagnia di un giornalista che ha scritto la storia dell’informazione televisiva degli ultimi decenni, Michele Santoro. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Vincenzo Iurillo.

Il 13 marzo toccherà all’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ed al suo ultimo libro, “Fuori dal sistema’ (Piemme)”. Con questo volume de Magistris racconta particolari inediti della sua esperienza di pm in Calabria e delle sue indagini che coinvolsero politici, imprenditori locali e nazionali, fino a quando gli fu impedito di continuare a fare il magistrato. L’autore ne discuterà con l’avvocato Domenico Ciruzzi, ex presidente del Premio Napoli, che in quegli anni sostenne le battaglie del pm, in un dibattito che sarà moderato dal giornalista Leandro Del Gaudio.

Chiusura il 20 marzo con un libro che affronta la straordinaria e irripetibile figura di un intellettuale scomodo e coraggioso, Pier Paolo Pasolini. Si chiama “Passione Pasolini (Lad)” e lo ha scritto Francesco Guadagni, in occasione del centenario della nascita del grande scrittore e regista. Al dibattito con l’autore, moderato dalla giornalista Daniela De Crescenzo, parteciperanno il regista Francesco Saponaro, che ha messo in scena alcuni testi di Pasolini, la presidente della Film Commission Regione Campania Titta Fiore, e la deputata Stefania Ascari, componente della commissione antimafia che ha svolto indagini su uno dei probabili moventi dell’omicidio dello scrittore.

E potrebbero esserci ulteriori ospiti e ulteriori sorprese. La Winter Edition del Festival del Giornalismo e del Libro d’inchiesta è una rassegna autoprodotta da ‘La Locanda del Cerriglio’.

La partecipazione è libera e gratuita, con prenotazione consigliata. Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 18.30 e saranno trasmessi in streaming sui canali social de ‘La Locanda del Cerriglio’. Per info: 081 552 64 06.

ilnapolista © riproduzione riservata