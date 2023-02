Carnevali: «Fermare il Napoli è un’impresa. Bisogna fare qualcosa di speciale, speriamo di farlo» 

A Dazn: «E’ la squadra più forte del campionato, ha tutte le possibilità per vincerlo. Serve un atteggiamento da squadra, non i singoli».

Prima del fischio di inizio di Sassuolo-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Come si ferma il Napoli? Carnevali:

«Fermare il Napoli è un’impresa, è la squadra più forte del campionato, ha tutte le possibilità per vincerlo. Bisogna fare qualcosa di speciale, speriamo di farlo».

Stasera manca Berardi. Può essere Laurientè l’uomo partita?

«Credo che in una partita come quella di stasera tutti devono essere decisivi. Dobbiamo dare tutti il massimo. Deve prevalere il gioco di squadra e non il singolo. Oltre a Laurentié ce ne sono altri dieci che devono dare il massimo».

Fare bene e fare tanti punti e salvarsi in tranquillità può valorizzare ancora di più i vostri gioielli? Carnevali:

«E’ il nostro modo di lavorare, dobbiamo cercare di far sì che la squadra renda al massimo per valorizzare i nostri ragazzi. Il nostro cammino è quello di continuare con questo progetto»

