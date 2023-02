Anche il City avrebbe il suo Santoriello: si chiama Murray Rosen QC ed è un membro dell’Arsenal

L’ha pure scritto sul suo cv, non lo nasconde. In Inghilterra è normale. Però almeno Rosen non ha mai detto che odia Manchester…

Anche i tifosi del Manchester City potrebbero avere il loro Ciro Santoriello. Si chiama Murray Rosen QC, e sarà chiamato a presiedere la commissione indipendente sulle presunte violazioni delle regole finanziarie del Manchester City tra il 2009 e il 2018. L’avvocato Rosen è un membro dell’Arsenal, quindi tifa Gunners. Non tiene nascosta la sua passione, l’ha persino messa nero su bianco nel curriculum sul sito dello studio legale per il quale lavora. Solo che non ha detto pubblicamente che “odia il City”, e questo – è chiaro – fa tutta la differenza del mondo.

Ma la trasparenza e soprattutto l’accettazione pacifica, anti-complottistica, dei tifosi inglesi di una figura terza che sarà chiamata assieme ad altre a decidere le sorti sportive della propria squadra è a suo modo un sintomo di sanità (mentale) si un sistema. Il curriculum di Murray Rosen QC è lungo, e racconta una professionalità indiscutibile almeno quanto quella del magistrato Santoriello, riconosciuta peraltro da tutti compreso l’avvocato della Juventus e il giornale della famiglia Elkann. Il punto non sono nemmeno le inopportune dichiarazioni di Santoriello, per quanto datate 2019. Il punto è che per quanto ne sappiano i tifosi del Manchester non sono andati (non ancora) a scandagliare le pozzanghere del web coglierlo in fallo. Magari, Rosen avrà detto cose invereconde sulla mamma di Guardiola ad una festa di famiglia nel 2014. Ma non ci si è proprio posti il problema.

Mentre scriviamo, gli stessi tifosi della Juve che hanno scovato la magagna di Santoriello si sono messi come segugi sulle tracce di altri napoletani infiltrati nelle maglie della giustizia sportiva. Girano già due nomi: Vincenzo Cesaro e Marcello De Luca Tamajo, entrambi fanno parte del Collegio di Garanzia del Coni (a dispetto del nome è un organo indipendente come il Premier League Judicial Panel inglese). Il secondo è stato anche Amministratore Delegato del Napoli. Apriti cielo.

