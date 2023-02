Abodi: «Santoriello? È talmente evidente l’inopportunità… Il principio di responsabilità vale sempre»

«Il tema degli appuntamenti rusticani tra violenti lo sta affrontando il ministero dell’Interno, con il quale c’è profonda sintonia. Vogliamo i delinquenti fuori dagli stadi, su questo non c’è dubbio. Anche dentro gli stadi però c’è lavoro da fare, non mi basta il fatto che sia precipitato il tasso di incidenti perché per me un coro razzista vale tanto quanto uno scontro fisico e dobbiamo debellarlo con la stessa determinazione».

Abodi ha concluso:

«E lo stesso vale per la discriminazione territoriale, per l’antisemitismo e per i cori contro Maradona della settimana scorsa. Non mi arrenderò mai all’idea che tutto questo sia considerato normale o goliardico. Servono interventi affinché i responsabili pagano secondo il principio della responsabilità personale. Quando si insulta si deve andare fuori dallo stadio in modo non temporaneo ma definitivo».