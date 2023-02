A 90° Minuto si scherza su Spalletti: «Non vi ricorda un po’ Ugo Tognazzi in Amici Miei?»

Lollobrigida chiede la traduzione per le dichiarazioni del tecnico in conferenza. Per la Christillin non si capisce niente. Dipollina su Repubblica: “Si chiamano supercazzole”

Si ironizza spesso sul modo di comunicare di Luciano Spalletti. Sono molti quelli che ammettono candidamente di non capire le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli in conferenza stampa. Ieri è successo anche nel corso di 90° Minuto. In studio hanno mandato in onda le parole di Spalletti dopo la vittoria a La Spezia contro lo Spezia e Marco Lollobrigida, conduttore del programma, lo ha paragonato a Tognazzi in Amici Miei. Del siparietto scrive anche Antonio Di Pollina su Repubblica. Lui, però, è più esplicito di Lollobrigida: parla di supercazzole.

“Invece Spalletti quando è al meglio e corroborato da una sonora vittoria si lancia in spiegazioni di conferenza stampa che disorientano non poco. Come è successo a La Spezia, il filmato viene mandato a 90° Minuto e in uscita tutti quelli in studio non sanno come commentare. Marco Lollobrigida abbozza: «Non vi ricorda un po’ Ugo Tognazzi in quelle scene famose di Amici Miei?». Si chiamano supercazzole, ma è giusto mantenere in Rai un aplomb superiore”.

In studio, ieri sera, c’era anche Evelina Christillin, che è stata molto più chiara: quando parla Spalletti, ha detto, «non si capisce niente».

