La Juventus rischia la Serie B e anche la radiazione dei suoi dirigenti (Libero)

Decisivo sarà il filone stipendi. La radiazione e l’estromissione dai campionati nazionali di calcio sono definiti uno scenario apocalittico

Libero fa il punto sulla situazione attuale della Juventus e soprattutto sui possibili scenari per i bianconeri.

C’è un passaggio delle motivazioni che Antonio Rinaudo, un altro magistrato, sottolinea: «I bilanci della Juventus non sono affidabili». E se ciò fosse accertato da sentenze sul piano civile e penale, per la Vecchia Signora potrebbe significare, il peggio. Anche la possibilità di radiazione dei suoi dirigenti, l’estromissione dai campionati nazionali di calcio e provvedimenti di censura pure ai manager apicali, successivi alla gestione Agnelli. Senza contare le sanzioni che potrebbero arrivare a toccare i 150 milioni di euro.

Uno scenario apocalittico che, però, – scrive Libero – difficilmente si verificherà.

Sulla Vecchia Signora pende un’altra spada di Damocle ed è quella che riguarda le «manovre stipendi», un filone di inchiesta per il quale la procura federale ha chiesto e ottenuto un periodo di proroga di 40 giorni. Ai primi di marzo si saprà qualcosa in più e sulla «carta segreta di Ronaldo» e sulle altre lettere controfirmate da giocatori e società, potrà accadere l’impensabile. Molto dipenderà, infatti, se i giudici prenderanno in esame solo le vicende specifiche o le collocheranno, invece, in un quadro più ampio, quello che ha portato, sulle plusvalenze, alla determinazione di una penalità di 15 punti in classifica nel campionato in corso. Se questa seconda ipotesi dovesse prevalere, allora la possibilità che la Vecchia Signora finisca per la seconda volta nella sua storia, nel campionato cadetto, diventerebbe una certezza.