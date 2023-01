Serie A, per la prima volta dal 1994 la prima in classifica è a +13 dalla seconda dopo 20 partite

La statistica Opta di Napoli-Roma 2-1. Il precedente maggior distacco erano gli 11 punti della Roma dall’Inter nel 2006/07

Napoli-Roma è finita 2-1 e il Napoli ora conduce la classifica di Serie A a +13 dalla seconda, ovvero l’Inter. Per la prima volta da quando alle vittorie in Serie A si attribuiscono 3 punti, la prima in classifica ha 13 punti di distacco dalla seconda dopo 20 partite giocate e la prima in classifica è il Napoli di Luciano Spalletti. La statistica è firmata Opta. Il Napoli è primo a 53 punti, 13 di distacco dall’Inter, seconda in campionato dietro gli azzurri. Il precedente maggior distacco sono stati gli 11 punti della Roma rispetto all’Inter nel campionato 2006/2007. Una distanza, quella di 13 punti dalla seconda, che Opta definisce un abisso. Il Napoli comanda con 13 punti di distacco, un’enormità.

