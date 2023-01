Scontri tra tifosi di Napoli e Roma, bloccata l’A1. «Erano incappucciati e con i bastoni» – VIDEO

Gli scontri all’altezza di Arezzo. «Avevano bastoni e lanciavano petardi e fumogeni verso l’area di servizio»

Scontri tra tifosi del Napoli e della Roma, bloccata l’A1. Tra Monte San Savino e Arezzo, i tifosi si sono affrontati lungo l’autostrada. È intervenuta anche la Polizia stradale per riportare la situazione alla normalità mentre al momento l’autostrada risulta bloccata all’altezza di Arezzo.

Repubblica riporta la testimonianza di una signora, Valeria Bellucci, che ha descritto uno scenario di guerra, più che di calcio.

“I tifosi sono scesi dalle macchine, erano in mezzo all’autostrada, tutti incappucciati e vestiti di scuro – ha raccontato la donna – Avevano bastoni e lanciavano petardi e fumogeni verso l’area di servizio. Siamo riusciti a superarli e siamo scappati. Io e mio marito stavamo tornando dalla settimana bianca, in macchina ci sono anche i nostri figli, due bambini piccoli. Avevamo paura che ci arrivasse qualcosa addosso e siamo andati via il più velocemente possibile”.

“L’autostrada del Sole è rimasta bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifosi del Napoli e della Roma all’autogrill Badia al Pino est. Sul posto le pattuglie della polizia stradale. Intorno alle 14.15, confermano da Autostrade, il traffico è stato riaperto nelle due direzioni, nord e sud. I tifosi (quelli napoletani diretti a Genova e quelli romani a Milano) si sarebbero incontrati per caso nei pressi dell’autogrill di Badia al Pino, dove nel 2007 Gabriele Sandri, tifoso della Lazio, venne ucciso da un poliziotto, e sarebbero così iniziati degli scontri. Un primo bilancio, non ancora ufficiale, parla di un ferito e diversi contusi. Alcuni dei coinvolti, che erano scesi dalle macchine, sono poi ripartiti verso nord.“

Lo scontro è iniziato nella tarda mattinata di oggi mentre i tifosi delle squadre citate si dirigevano verso i rispettivi stadi di destinazione. Il Napoli oggi sfida a Marassi la Sampdoria mentre i romanisti sono diretti a San Siro dove li attende il Milan.

Da anni fra le tifoserie in questione non scorre buon sangue, uno degli episodi più gravi riguarda la morte di un tifoso del Napoli nel 2014. Probabilmente proprio il ricordo di questo episodio è stata la miccia che ha scatenato gli scontri e che ha richiesto l’intervento della Polstrada.

Il profilo ufficiale della mobilità in Toscana riporta che la situazione dovrebbe essersi risolta e che il traffico sta lentamente tornando alla normalità.