La Juventus rischia con gli sponsor preoccupati da ritorni d’immagine negativi (Milano Finanza)

Nel contratto con Jeep ci sono clausole che prevedono meno soldi senza le coppe europee. Ma i rumors parlano di volontà di rescindere

“Grana sponsor per la Juve” titola Milano Finanza. Senza la coppe europee, i contratti con gli sponsor – certamente con Jeep – porteranno meno soldi nella casse della società bianconera. Sono previste clausole che prevedono decurtazioni.

Non solo.

Per alcuni analisti il vaso di Pandora si è appena scoperchiato e lo scenario per i conti Juve potrebbe ulteriormente complicarsi nel caso in cui, sono le indiscrezioni, il marchio americano voglia rescindere il contratto con il club. Il motivo? Ritorni d’immagine troppo negativi per un gruppo anglosassone come Jeep.

Milano Finanza scrive:

Un taglio di quatto milioni di euro più Iva già per questa stagione sportiva da parte di Jeep, con il rischio che diventino oltre otto nella prossima se l’Uefa escluderà la Juventus dalle competizioni europee.

Il contratto di sponsorizzazione ufficiale 2021-2024 siglato a fine 2020 fra Fiat Chrysler Automobiles e la Juventus prevede che per i diritti concessi col marchio Jeep (uno dei brand della casa automobilistica presieduta da John Elkann) Fca e ora Stellantis versi 45 milioni più Iva nelle casse dei bianconeri per tre stagioni sportive.

Sono però previste alcune condizioni. In caso di mancata qualificazione alla Champions, è previsto un taglio di due milioni più Iva al corrispettivo base annuale di 45 milioni. La sforbiciata raddoppia senza neanche l’Europa League o vengano eliminati prima dei quarti di finale.

Con questo scenario il flusso di cassa si ridurrà a 131 milioni. In caso di squalifica Uefa, i tagli Jeep ci sarebbero anche per l’ultimo anno di contratto.

È ragionevole pensare che altri gli altri contratti di sponsorizzazione prevedano cause simili. Uno su tutti l’accordo con Adidas in vigore fino al 2026-2027.