Il Valencia di Gattuso è a tre punti dalla retrocessione. El Pais: «squadra disordinata e fallimentare»

Male, malissimo per Gattuso. Il Valencia si trova a soli tre punti dalla zona retrocessione. Dopo il pareggio con l’Almeria, la partita che Gattuso doveva vincere per scacciare solo alcuni demoni, il Valencia naviga ancora in cattivissime acque.

Le sconfitte contro Villarreal e Cadice erano solo il preludio di una crisi che ha Gattuso portato a ridosso delle zone più basse della classifica. Come scrive Marca, solo una vittoria nelle ultime nove partite, contro il Betis. Lunedì dopo il pareggio in tribuna è calato un gelido silenzio.

“Un altro ribaltamento che, pur non compromettendo ancora di molto la situazione in campionato – c’è ancora tempo per reagire -, lascia il Valencia in una situazione che potrebbe essere pericolosa se non c’è un cambio di tendenza immediato. Giovedì il Mestalla spera di vivere un’altra grande serata di Coppa con la visita dell’Athletic ai quarti di finale in gara unica. In questo momento, e allo stato attuale della classifica, la via più breve per qualificarsi all’Europa è la Coppa”.

Fattore Mestalla. Nemmeno il nuovo impianto sembra aver dato nuova linfa agli uomini di Gattuso:

“Il Valencia ha giocato dieci partite in questo primo turno al Mestalla in cui ha ottenuto solo quattro vittorie, quattro sconfitte e due pareggi. Il risultato è che il Valencia rimane a tre punti dalla retrocessione”.

Anche El Pais evidenzia la brutta situazione del Valencia e non risparmia critiche nemmeno a Gattuso:

“La squadra di Gattuso, disordinata e fallimentare, resta vicina alla retrocessione in una settimana decisiva, con due partite di campionato impegnate e i quarti di Coppa.”

El Pais continua:

“Le folli cariche di cavalleria delle truppe di Gattuso si sono schiantate nel Var, nella difesa dell’Almería e nella loro stessa incompetenza di squadra effervescente che col tempo si scioglie e che non riesce a vincere al Mestalla contro rivali minori“.