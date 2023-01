Il Psg è preoccupato per la caviglia di Neymar: quando guarirà? (L’Equipe) 

Il brasiliano non riesce a ritrovare il ritmo. Le infiltrazioni subite durante il Mondiale pesano e sollevano dubbi. Galtier teme di non recuperarlo per il Bayern

Secondo quanto scrive L’Equipe, l’allenatore del Psg, Christophe Galtier, è preoccupato per le condizioni fisiche di Neymar. In generale, è preoccupato per la forma di tutta la squadra e ieri, in conferenza stampa, non ne ha fatto mistero.

“Sì, c’è un’emergenza. Dobbiamo recuperare il nostro gioco, avere molta più energia, molto più ritmo, intensità. È importante trovarli molto rapidamente”.

Sono diversi i punti di domanda, da parte del tecnico. Il quotidiano francese scrive:

“Il primo riguarda le condizioni della caviglia di Neymar. Il brasiliano sta vivendo le peggiori difficoltà per ritrovare il ritmo. Le infiltrazioni subite durante la Coppa del Mondo pesano e sollevano dubbi. Internamente, si chiedono quanto tempo sarà necessario per ritrovare la forma”.

E questo è un dubbio che riguarda anche Presnel Kimpembe. Ieri Galtier ha detto che spera di riaverlo nelle prossime settimane. Ha un infortunio al tendine di Achille, non un infortunio banale. Tra meno di un mese il Psg incontrerà il Bayern Monaco in Champions League. La situazione non è affatto serena in casa dei francesi.

A destra, Galtier dovrà pregare che Ashraf Hakimi – che è rimasto in Arabia Saudita fino a domenica – non si faccia male.