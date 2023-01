Galtier: «Neymar non giocherà contro lo Châteauroux. Ci stiamo prendiamo cura del suo fisico»

«È molto difficile vincere questo trofeo. Il rammarico più grande a livello professionistico è non averla vinta l’anno scorso con il Nizza dopo una corsa onorevole, eliminando Psg o Om. Sono stato fortunato a vincerlo come assistente allenatore. E ho l’ambizione di vincerlo come capo allenatore».

« È un’opportunità per alcuni, per iniziare o avere minuti. Stiamo uscendo da una grande delusione. Perdere, quando sei al Psg, non è proprio bello. Non c’è in me voglia di recuperare l’uno e l’altro. Ci sono giocatori che domenica scorsa non hanno fatto bene. La loro assenza darà spazio ad alcuni giovani . Il loro livello è superiore a quello che ho sperimentato altrove. La prova: il numero di giovani del Psg nei club europei. Questo è anche ciò che ci ha spinto a ridurre la forza lavoro in modo che questi giovani si affianchino ai giocatori del Psg».

«Ho visto cosa è successo a New York. Bisogna apprezzare di avere Kylian nel nostro club e di averlo in Francia. Come Leo, ha avuto una Coppa del Mondo molto importante. Non è cambiato. Voleva giocare di nuovo in fretta. È in convalescenza. È un ragazzo molto intelligente, che impara velocemente. Deve rendersi conto che lo sguardo su di lui è cambiato e che è conosciuto in tutto il mondo. È molto raro che un calciatore riceva una standing ovation del genere in una sala da basket. È uno di quei giocatori che hanno molto carattere. È in grado di sopportarlo».

Cosa ricordi degli errori difensivi di domenica contro il Lens?