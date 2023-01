I tifosi della Lazio rispondono allo striscione dei romanisti: «Rispetto per Zaniolo»

Una presa di posizione ironica in supporto dell’attaccante giallorosso dopo il duro striscione comparso nella notte nella Capitale

I tifosi della Lazio rispondono ironicamente a quelli della Roma, dopo lo striscione apparso oggi nella Capitale nei confronti di Zaniolo. I laziali si sono presentati all’Olimpico con uno striscione in supporto del giocatore giallorosso scrivendo “Rispetto per Zaniolo”. I toni duri dei tifosi dell’altra sponda del Tevere ha portato in soccorso dell’attaccante giallorosso i tifosi biancocelesti, che ironicamente hanno risposto.

Lo striscione dei tifosi della Lazio:

I toni duri usati stamattina da parte dei tifosi romanisti sono figli di un grande sconforto che vedevano in Zaniolo uno dei simboli della squadra allenata da Mourinho. L’esasperazione è soprattutto figlia di quella rottura voluta, stando alla stampa capitolina, da parte dell’ex Inter, prima con la società e poi con il rifiuto del trasferimento al Bournemouth. A meno di due giorni dalla fine sembra difficile che il giocatore possa lasciare i giallorossi, salvo clamorose offerte dell’ultim’ora.