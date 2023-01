Gli ultras della Roma contro Zaniolo: «Traditore merda senza onore»

Nella notte, nei pressi del Colosseo, è stato esposto un duro striscione contro il giocatore. La tensione tra Nicolò e la tifoseria è alle stelle

Gli ultras della Roma contro Zaniolo. Nella notte, nei pressi del Colosseo, sul ponte pedonale che sovrasta via degli Annibaldi, la tifoseria giallorossa ha affisso uno striscione durissimo contro l’attaccante della Roma. Il testo è eloquente:

«Zaniolo traditore merda senza onore».

Zaniolo ha chiesto alla Roma di essere ceduto, rifiutando la convocazione con lo Spezia dopo i cori intonati contro di lui all’Olimpico. Nelle ultime settimane il Bournemouth si è fatto avanti, ma lui ha finora rifiutato l’offerta del club inglese, sperando di passare al Milan, che aveva espresso il suo gradimento, ma che si è sfilato dalla trattativa perché non può investire quanto chiede la Roma. Zaniolo è stato scaricato prima dal general manager della Roma, Tiago Pinto e poi anche dall’allenatore, José Mourinho, che ieri, in conferenza stampa, ha dichiarato:

«Purtroppo sembra che ho ragione io. Purtroppo, quello che ho detto dopo lo Spezia sembra che stia diventando realtà. Purtroppo perché è un mese che il calciatore dice di voler andare. Dopo lo Spezia ho dato il lunedì libero, mentre martedì sarà un allenamento opzionale. Tutti i calciatori che non hanno giocato a La Spezia si sono allenati, tanti giocatori in campo sono venuti comunque. Questi sono i giocatori che vogliono gli allenatori. Anche chi non gioca deve pensare che la squadra potrebbe aver bisogno di lui. Questi voglio. Se un calciatore dice sempre a tutti che non vuole vestire la maglia della Roma, io devo dire purtroppo. La situazione ideale è che il calciatore sia felice. Io ho detto che mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo. Oggi dico nuovamente che Zaniolo non sarà a disposizione, che ci concentriamo sulla partita e che il mio focus è sui giocatori che ci saranno. Non è il caso di Zaniolo».

Gli ultras della Roma si sono quindi schierati contro il giocatore, che è stato addirittura costretto a disattivare i commenti sui social network. Ora rischia di trascorrere i suoi ultimi mesi a Roma in un clima tesissimo, come dimostra l’ultimo striscione affisso dalla tifoseria.

Roma sine ultras er tydelige på hva de mener om kaoset Zaniolo og hans agent har stelt i stand. pic.twitter.com/ytKtnqotj4 — Roma Club Norvegia (@RCNorvegia) January 29, 2023