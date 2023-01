Gattuso nervoso durante il confronto con i tifosi, rifila una manata a una telecamera

È accaduto al suo rientro in aeroporto a Valencia, dove alcuni tifosi lo attendevano per parlare dell’ennesima sconfitta e del momento delicato della squadra

Il tecnico del Valencia, Gennaro Gattuso, si p reso protagonista ieri di un episodio spiacevole nei confronti di un operatore che stava riprendendo il suo ritorno in aeroporto. È accaduto dopo l’ennesima sconfitta del Valencia contro il Villadolid, che mette la formazione allenata dal tecnico calabrese in una situazione sempre più precaria in classifica.

Il tecnico e anche la società spagnola, si sono prontamente scusate con i media per l’accaduto.

La situazione del Valencia di Gattuso

Il Valencia ieri ha perso ancora col Valladolid e da più parti si ritiene che la responsabilità possa essere del tecnico. Il Valencia è stato sconfitto 1-0 dal Valladolid che li ha agganciato in classifica a 20 punti. A questo punto la formazione di Gattuso è ufficialmente coinvolta nella lotta per non retrocedere visto che Getafe e Celta Vigo sono terzultimo e penultimo a 17 punti e il Celta deve ancora giocare (oggi in casa contro l’Athletic Bilbao). Il giornale on line Supedeporte.es ha scritto: “prosegue il dramma del Valencia” che aveva cominciato bene la partita ma poi si è scomposto alla distanza e ha subito il gol decisivo nel finale.