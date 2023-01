Gattuso: «pongo la cara», ossia «ci metto la faccia». «Rispetterò quel che deciderà il club»

Il tecnico del Valencia in conferenza stampa dopo la sconfitta col Valladolid e il pieno coinvolgimento nella lotta per non retrocedere

¿LUCHAR POR EL DESCENSO?

“La tabla dice esto. Es mucho tiempo que estamos haciendo fatiga a ganar… era un partido delicado. Tenemos que jugar todos los partidos por mejorar en la tabla”

¿HAY CAPACIDAD PARA FICHAR?

“Tengo que hablar de lo que yo estoy haciendo. Hemos intentado cambiar el estilo de juego, alguna cosa. Hemos jugado esperando un poquito al oponente, no hemos marcado en el primer tiempo y hemos tenido cuatro o cinco. Sin suerte. En el segundo tiempo nos ha entrado un poco de preocupación. Puedo hablar de mí. Seguro que en estos momentos estamos teniendo mucha fatiga y el resto no puedo hablar. No soy club, soy el entrenador. Pongo la cara y el primer responsable soy yo”

¿QUÉ MÁS PUEDE HACER?

“Hace tres meses el equipo tenía un estilo bien definido. Teníamos una presión bien, con balón también… En este momento no estamos bien, no se juega con tranquilidad. También hoy hemos intentado de cambiar un poquito, de jugar menos con portero, usar balón largo, esperar… Tenemos que seguir y esperar que pase este momento”.

¿TEME POR SU CONTINUIDAD?

“Es normal que tengo que pensar. Tengo que respetar qué va a decidir el club. Mi prioridad es cómo mejorar este equipo porque estamos en un momento muy muy negativo”