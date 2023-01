Di Lorenzo: «Contro la Roma servirà una partita tosta»

La Lega Serie A pubblica un’anticipazione dell’intervista al capitano del Napoli che sarà disponibile la prossima settimana: «Dybala? Un campione».

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Lega Serie A. Domenica si gioca Napoli-Roma, allo stadio Diego Armando Maradona e Di Lorenzo ha parlato anche di questo. L’intervista completa sarà disponibile dalla prossima settimana. La Lega Serie A ne ha pubblicata una breve anticipazione sul suo sito. Di Lorenzo ha parlato della Roma, presentando la sfida di domenica come una partita difficile. Molti dei giocatori giallorossi li conosce perché suoi compagni di nazionale, dunque sa già cosa aspetterà la squadra di Spalletti. Il capitano spera di poter fare affidamento sull’aiuto del pubblico del Maradona, che si preannuncia sold out. Ed elogia anche Paulo Dybala, attualmente forse il più in forma tra i giocatori a disposizione di José Mourinho.

«La Roma è una grande squadra, sarà una sfida difficile perché loro hanno grandi giocatori e un grande allenatore. Molti ragazzi li conosco perché siamo compagni di nazionale e so già che dovremo fare una partita tosta con la voglia di portare a casa il risultato, provando a sfruttare la spinta del nostro grande pubblico. Dybala è un campione, ha grandi qualità. Annullare questo tipo di giocatori è molto difficile ma attraverso il lavoro difensivo cercheremo di limitarlo il più possibile!».