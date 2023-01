Dazn in un anno e mezzo ha raddoppiato il prezzo dell’abbonamento (per il Plus triplicato)

Un anno e mezzo fa 19,99 euro. Ora, per i nuovi abbonati, se si vuole pagare mensilmente costa 39,99. L’abbonamento plus 54,99. Dieci euro in meno per chi sceglie quello annuale

Puntuali come gli orologi svizzeri, con il nuovo anno arrivano pure gli aumenti di prezzo per gli abbonamenti a Dazn. Il servizio di streaming con sede a Londra detiene i diritti tv sulla trasmissione della partite di Serie A per il triennio 2021-2024 e come ci ha abituati a fare da quando è sbarcato in Italia nel 2018, ciclicamente annuncia l’aggiunta di un nuovo pacchetto il conseguente “aggiustamento” dei prezzi.

L’ultimo ritocco ai prezzi riguarda solo i nuovi abbonati, per cui chi già è legato alla piattaforma di streaming può stare tranquillo, almeno per il momento. Ma non mettiamo la mano sul fuoco per il futuro.

Dazn si presentò un anno e mezzo fa offrendo la possibilità di abbonarsi e guardare su più dispositivi al prezzo di 19,99 euro. Che era un’offerta lancio. Poi, la possibilità di guardare su più dispositivi è stata eliminata, almeno a quel prezzo. Ora, sono state presentate le nuove tariffe – in vigore solo per i nuovi abbonati – e oggi sottoscrivere l’abbonamento con possibilità di usufruirne in contemporanea su due dispositivi diversi costa 44,99 euro se si sottoscrive un abbonamento annuale, 54,99 se si vuole pagare mese per mese. Quindi in un anno e mezzo, in questo caso, la tariffa è triplicata.

Il nuovo piano abbonamenti prevede l’introduzione di un nuovo pacchetto, il piano Start: un’offerta base di contenuti sportivi diversi dal calcio, quindi basket italiano ed europeo, Nfl, boxe, Ufc e altri discipline.

Con questo piano sarà possibile registrare 4 dispositivi e la visione in contemporanea è prevista solo da due dispositivi connessi alla stessa rete Wifi. Il tutto al prezzo di 12,99 euro al mese. La visione contemporanea solo se sulla stessa rete WiFi è un po’ come la corrazzata Potëmkin per Fantozzi.

Il prezzo del piano Standard rimane quello di 29,99 euro al mese. C’è però un cambiamento piuttosto importante. Prima, si pagava 29,99 euro al mese con clausola mensile. I nuovi abbonati, invece, potranno avere questo prezzo se e solo se sottoscriveranno un abbonamento annuale. Se invece si vuole totale libertà nel rescindere il contratto (con 30 giorni di preavviso) il costo lievita fino a 39,99 euro al mese. La libertà costa. Quindi in un anno e mezzo, il prezzo di un abbonamento alle stesse condizioni offerte è passato da 19,99 euro a 39,99: è raddoppiato.

C’è poi il piano Dazn plus: sette dispositivi e la possibilità della visione in contemporanea anche su linee internet diverse. Anche qui il vecchio prezzo di 44,99 euro mensili lo si ottiene solo con l’obbligo di un contratto minimo di 12 mesi. Altrimenti si versano 54,99 euro al mese. Dazn precisa che il piano è sempre destinato al nucleo familiare, quindi non è consentito condividere le proprie credenziali con persone non conviventi.

Queste novità relative ai costi riguardano solo i nuovi abbonati, più precisamente chi sottoscriverà un abbonamento a partire dal 2 gennaio (ieri).

Ricordiamo che si lavora a un prolungamento di altri cinque anni tra la Lega Serie A e Dazn.