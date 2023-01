Cresce la tensione fra Tare e Sarri, non sono d’accordo su nulla (CorSport)

Dopo il battibecco sull’obiettivo del club, “la contrapposizione Sarri-Tare tocca l’apice sul mercato. Il tecnico si riferisce da tempo solo a Lotito”

Il Corriere dello Sport si sofferma sul rapporto fra Sarri e Tare. Tecnico e diesse sembrano essere ai ferri corti per via della diversità di vedute su dove la Lazio può arrivare.

A Tare non sono piaciute le dichiarazioni di Maurizio nelle quali considerava un “miracolo” arrivare in Champions:

«Andare in Champions non sarebbe miracoloso. Non c’è posto per creare polemiche. E’ un obiettivo di inizio stagione. Ci sono tante difficoltà per raggiungerlo, su questo sono d’accordo. Ci sono tante squadre blasonate che lottano, ma la Lazio ha tutte le carte in regola per combattere per questo obiettivo fino all’ultimo e ha il dovere di farlo. Per la società sarebbe fondamentale».

La risposta del tecnico dopo la vittoria a Sassuolo non si è fatta attendere e alla domanda dei giornalisti ha risposto:

«Tare ti parlerà delle sue sensazioni, io ho un cervello autonomo e parlo delle mie. Ho fatto solamente una constatazione».

Riprendendo il tema del dramma creato dall’attenzione mediatica sui suoi ragazzi, Sarri ha poi continuato sul suo arrivo alla Lazio.

«Qui posso divertirmi di più, sono tornato a lavorare in campo. Alla mia età lo ritengo più importante che arricchire una bacheca. Stiamo lavorando per diventare il più competitivi possibile».

A sostenere la tesi della tensione c’è un dettaglio sottolineato dal Corriere dello Sport:

“La contrapposizione Sarri-Tare tocca l’apice sul mercato. Il tecnico si riferisce da tempo solo a Lotito, pubblicamente e non, quando affronta il tema acquisti: «Con chi parlerò di mercato? Se parli d’opinioni ognuno ha la sua. Poi c’è quella del presidente che taglia la testa al toro». Sarri spera sempre in una sponda del presidente“.

Risultano quindi chiare le parole del tecnico laziale che a questo punto sembra non considerare affatto il direttore sportivo del club.