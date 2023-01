Bufera Benfica, Rui Costa accusato di aver truccato partite

Il club: “Il Benfica SAD non rilascerà ulteriori commenti in merito, poiché il processo si trova sotto segreto giudiziario. Il Benfica esprime la sua totale disponibilità a collaborare”

La magistratura portoghese ha notificato a Rui Costa e anche al Benfica l’accusa di aver truccato alcune partite. La clamorosa notizie è stata lanciata dai media portoghesi.

L’indagine aperta dalla magistratura parte dal lavoro dei membri del consiglio d’amministrazione del mandato 2016-2020 e tutt’ora in carica. Anche la stessa società sportiva ha rilasciato un breve comunicato stampa dove conferma la totale disponibilità a collaborare con gli inquirenti.

Ad essere indagato è anche il presidente del Benfica, Rui Costa, vecchia gloria anche della Serie A tra Fiorentina e Milan. Rui costa aveva assunto la carica di presidente dopo le dimissioni di Luis Felipe Vieira, costretto a lasciare a causa di una condanna per truffa e frode fiscale.

L’accusa è quella di aver beneficiato di risultati manipolati in diverse partite. Il Benfica ha chiarito sul suo sito ufficiale, senza commentare l’indagine:

“Tenuto conto delle notizie rese pubbliche in data odierna, Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD conferma di essersi costituita in giudizio in data 3 gennaio, nonché, tra gli altri, i componenti del Consiglio di Amministrazione dal 2016 al 2020 e che sono attualmente in carica, il Benfica SAD non rilascerà ulteriori commenti in merito, poiché il processo si trova sotto segreto giudiziario. Il Benfica esprime la sua totale disponibilità a collaborare con le autorità competenti, come è sempre avvenuto fino ad ora.”