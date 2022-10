Alla Juve va di lusso la sconfitta 4-3 col Benfica, poteva finire 7-1. Tifosi contro Allegri

I portoghesi scherzano i bianconeri, superiorità imbarazzante: 4-1 a inizio secondo tempo. Poi si distraggono e gli juventini segnano due gol. Bene Iling-Junior

La Juventus perde 4-3 col Benfica. È stata umiliata a lungo a Lisbona, poi nel finale – sul 4-1 – due gol che attenuano leggermente la figuraccia. Più nella forma che nella sostanza.

La Juventus ormai ci ha fatto il callo alle umiliazioni europee. Nulla potrà essere più mortificante della sconfitta in casa del Maccabi Haifa. Ma anche questa sera i bianconeri non hanno scherzato. Il Benfica li ha giocati.Al 35esimo si era già sul 3-1 con il terzo gol segnato di tacco da parte di Rafa Silva. La Juventus aveva momentaneamente pareggiato con un gol di Vlahovic su corner. A inizio ripresa si era già sul 4-1. A quel punto il Benfica non ha avuto il coraggio di umiliare gli avversari, sarebbe potuta finire 6 o 7-1. I portoghesi hanno dato l’impressione di poter segnare a ogni azione offensiva, ma probabilmente non erano interessare a impartite una lezione indimenticabile. La Juventus non ha alcun tipo di drenaggio difensivo.

Al 77esimo e al 79esimo i due gol bianconeri dopo che Allegri ha fatto entrare proprio tutti: Milik, Alex Sandro, Miretti, Soule e Iling-Junior. Quest’ultimo si è messo in luce con l’assist a Milik e l’avvio dell’azione del 4-3. Sul 4-3 il Benfica ha colpito un palo clamoroso.

La Juventus è a 3 punti (gli stessi del Maccabi) e alla prossima ha il Psg: la squadra di Allegri ha rischiato di rimanere fuori anche dalla Europa League: adesso, però, dopo il 4-3 e il 7-2 del Psg sul Maccabi, la differenza reti è dalla parte della Juve ma deve fare lo stesso risultato del Maccabi: la Juve ospita il Psg e il Maccabi ospita il Lipsia. Se il Maccabi pareggia e la Juve perde, i bianconeri sono fuori dalla Europa League.

La Juventus perde 4-3 col Benfica e la sconfitta provoca reazioni di ogni tipo su Twitter dove, ovviamente, i tifosi bianconeri stanno scrivendo di tutto su Max Allegri, soprattutto sul 4-1 ma il 4-3 non cambia granché. C’è una netta discrepanza tra i commenti dei telecronisti su Sky e quelli dei tifosi sui social che sono impietosi e non intravvedono spiragli di ottimismo che invece caratterizzano il commento televisivo. «Hanno avuto tanta paura i tifosi del Benfica». Mah.

4 sconfitte su 5 partite di #UCL

Accusato tutti i giovani in rosa, mai proposto un minimo di gioco o tattica

Inventato tutte le scuse possibili e trovato tutti gli alibi immaginabili.

Staff tecnico da prima categoria ma eccolo ancora lì a papparsi 7mln #AllegriOut #BenficaJuve pic.twitter.com/z7a6fF4OlM — Mouse Kean (@TrueBig_L) October 25, 2022

Direi che l’euforia è stata gestita abbastanza bene

Bravo Max #AllegriOut #BenficaJuve — Andrea Briganti (@AndreaBriganti6) October 25, 2022

Io non so se:

PIANGERE

RIDERE

GRIDARE

O SPEGNERE LA TV DIRETTAMENTE😔🤷🏻‍♀️ #AllegriOut #BenficaJuve #Juventus pic.twitter.com/7BXxi9ZarJ — Flavs|🏎⚫️⚪️In lutto per Monza 2022 (@quellachecomme1) October 25, 2022

sky che segna che stanno facendo scherzi a parte perché siamo proprio uno scherzo ma l’hanno capito tutti tranne andrea agnelli #BenficaJuve pic.twitter.com/SmujdCdy3j — cate (@likethislover) October 25, 2022

Il benfica sta giocando come se avesse contro dei ragazzini con tacchi,finte,tunnel ecc. Grazie #AllegriOut . Però contro empoli e Torino euforia #Juventus — Marco (@doppiam79) October 25, 2022

A ‘sto giro se si bevono #Agnelli sarei ben felice. Ha distrutto una società vincente in 3 anni.#AgnelliOUT #AllegriOUT — Manuel Fantoni (@varianteinedita) October 24, 2022