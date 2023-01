Barcellona: La Liga blocca il rinnovo di Gavi, superato il tetto ingaggi

Il rifiuto è legato alla situazione finanziaria del club catalano. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024 e una clausola rescissoria di 50 milioni

La Liga ha negato al Barcellona il permesso di registrare il rinnovo di contratto di Gavi con il Barcellona. La motivazione è dovuta al superamento dei limiti consentiti per il monte ingaggi. Attualmente il club bluagrana ha già ampiamente superato la quota del 20% del fatturato e le operazioni speciali legate ai contratti di Depay e Pique. Il Mundo Deportivo rivela:

“Nonostante l’intenzione del Barcellona, ​​il club del Barça non potrà tesserare Gavi in ​​questa finestra invernale come giocatore da prima squadra e con le nuove condizioni economiche. Di conseguenza, il giovane giocatore deve continuare nelle stesse condizioni con cui ha iniziato questa stagione fino al 30 giugno. Poi bisognerà aspettare e vedere cosa succederà la prossima estate per vedere se potrebbe già essere tesserato con la sua nuova condizione, approfittando del mercato che si aprirà la prossima estate.La ragione? Perché questo aumenta solo la massa salariale di un personale il cui limite salariale è ampiamente superato. In particolare, in più di 200 milioni. A questo si aggiunge il Piano del Tesoro che il Barcellona deve realizzare secondo le nuove normative”.

La situazione legata a Gavi è alquanto pericolosa per il Barcellona, perché attualmente ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro e il contratto in scadenza nel 2024. Visto il grande talento del giovane centrocampista spagnolo e la clausola rescissoria relativamente potrebbe essere tentato dai grandi club europei, a patto che il club catalano non riesca a mandare in porto il rinnovo entro la prossima estate.