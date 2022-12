Tapia: «Scaloni sarà ct fino al 2026»

La vittoria del Mondiale ha spazzato ogni scetticismo nonostante la Copa America e i 36 risultati utili consecutivi

Claudio Tapia, presidente della federazione di calcio argentina, ha annunciato che Lionel Scaloni continuerà ad essere il ct dell’Argentina. Il numero uno dell’Afa ha dichiarato

«Scaloni è l’allenatore della squadra argentina. Siamo entrambi uomini di parola, siamo d’accordo sulla nostra parola. È andato in viaggio in Spagna per un rilascio di passaporto per uno dei suoi figli e quando tornerà nel paese lo faremo parlare, come abbiamo fatto fino a ieri»

Il contratto di Scaloni scadrebbe il 31 dicembre. Tapia dichiara di essere “uomo di parola” e al ritorno in Argentina del ct si troverà un accordo per farlo rimanere sulla panchina albiceleste dino al Mondiale in Canada, Stati Uniti e Messico. Scaloni che tra lo scetticismo generale ha saputo guadagnarsi il rispetto e l’affetto di tutti già prima del Qatar. Scaloni era subentrato a Jorge Sampaoli dopo l’emanazione dell’Argentina agli ottavi di Russia 2018, praticamente senza aver mai allenato in carriera. La chimica con Messi e compagni e le 36 partite senza sconfitta di fila, culminate con la Copa America, avevano già convinto gli argentini e la federazione, ma la vittoria della Coppa del Mondo lo ha portato nell’Olimpo del calcio Mondiale e, sopratutto, argentino.

Ora l’obiettivo è quello di tornare a gareggiare per altri trofei importanti, come la Copa America del 2024 per riconfermarsi campioni, magari dando un’ultima passerella a Leo Messi con la camiseta albiceleste.