Santos: «I giocatori hanno lavorato sodo, ma l’eliminazione fa male lo stesso»

Le parole del ct del Portogallo dopo l’eliminazione: «I giocatori volevano ma non potevano, erano molto fiduciosi ma non ce l’abbiamo fatta»

Dopo l’eliminazione dal Mondiale ad opera del Marocco, il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha analizzato la partita in alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa portoghese. Le sue parole sono riportate da Record. Santos ha parlato della buona volontà dei suoi, che però non è bastata a superare la squadra africana.

“Nel primo tempo ci sono state difficoltà. Ci è voluto molto tempo per entrare in partita. I giocatori volevano ma non potevano, avevano tanta volontà. Erano molto fiduciosi ma la verità è che non potevamo spiegare tutta la nostra partita pur avendo situazioni da gol. Non ce l’abbiamo fatta. I giocatori hanno lavorato sodo. Fa male lo stesso. Lasciare il Mondiale fa sempre male”.

Anche il centrocampista del Portogallo, Bruno Fernandes, ha parlato alla stampa.

“Siamo molto dispiaciuti. Abbiamo avuto diverse occasioni dopo lo svantaggio ma non siamo riusciti a concretizzare. Ci abbiamo creduto e provato ma non ci siano riusciti”.

Marocco nella storia, batte il Portogallo e va in semifinale Mondiale. 1-o per il Marocco, gol nel primo tempo di En-Nesyri su papera di Diego Costa che esce a vuoto. Dopodiché il Portogallo attacca ama in fondo non si rende mai realmente pericoloso. Mai quanto il Marcco che sfiora il raddoppio. Nel 2022 il Marocco è la prima nazionale africana a raggiungere la semifinale Mondiale. Nella ripresa Fernando Santos ha messo dentro tutti: Ronaldo, Leao, tutti ma non è cambiato nulla.