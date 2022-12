“La scelta di considerare i tifosi non più come semplici clienti, ma come prezioso tesoro da tutelare, e la compattezza di Mourinho e della squadra pagano”

Roma-Bologna, si va verso il 18esimo sold out dell’Olimpico dell’era Mourinho (CorSport)

Il 4 gennaio, contro il Bologna, lo stadio Olimpico di Roma sarà sold out per la diciottesima volta di fila da quando è iniziata l’era Mourinho. Si riparte da dove ci si era fermati, insomma: neanche un sediolino libero, nonostante i risultati altalenanti della squadra giallorossa, scrive il Corriere dello Sport.

“L’Olimpico sold out diventa maggiorenne. Il 4 gennaio, contro il Bologna alle 16.30, arriverà infatti il diciottesimo sold out di fila dell’era Mourinho. Il 2023 inizia nel segno della continuità visto che è da marzo del 2022 che, quando la Roma gioca in casa, all’Olimpico non c’è più un seggiolino libero”.

Che si tratti di campionato, Europa o amichevoli, i tifosi della Roma rispondono sempre presente.

“nonostante i risultati, in questa prima parte di stagione, non siano stati così brillanti. Ma, nonostante tutto, i tifosi continuano ad avere fiducia e, complice anche una brillante politica dei prezzi da parte della società, lo stadio è sempre pieno”.

Il quotidiano sportivo scrive:

“La scelta di considerare i tifosi non più come semplici clienti, ma come prezioso tesoro da tutelare, e la compattezza di Mourinho e della squadra (soprattutto la scorsa primavera), hanno portato i romanisti a riempire lo stadio come non accadeva da tempo”.

Soprattutto, l’Olimpico è tornato a essere uno stadio per famiglie e ragazzi.

“Rispetto al totale dei biglietti venduti, più della metà (circa il 52%) è stato acquistato da under 30. In questi mesi a Roma sono arrivati spettatori da 176 nazioni e al derby si è superato il mezzo milione di presenze per questa stagione. Rispetto ai posti disponibili, in media, lo stadio è pieno al 91%, percentuale che sale al 99% se non si considera il settore ospiti”.