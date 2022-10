Cozzoli, Sport e Salute: «Il terreno dell’Olimpico è sotto stress perché si gioca ogni tre giorni».

Su Tuttomercatoweb.com le dichiarazioni di Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, ente che gestisce lo stadio Olimpico di Roma.

Ieri l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, si è lamentato duramente delle condizioni del terreno di gioco. Cozzoli gli risponde.

“Non c’è nessuna polemica, ma solo la volontà di tutti, Sport e Salute, che è proprietaria dello stadio Olimpico, Lazio e Roma, di avere il miglior manto erboso possibile. Noi siamo fieri e orgogliosi di ospitare le squadre ogni tre giorni, ma è chiaro che il manto erboso è sotto stress, lo è oggettivamente. Abbiamo voluto replicare, non è il primo, un meeting tecnico per far sì che le condizioni del manto erboso siano le migliori possibili e quindi abbiamo instaurato una collaborazione molto proficua, che siamo certi porterà ai risultati sperati. Ma non è che abbiamo risolto il problema stamattina. Questo è un percorso a cui noi stiamo lavorando da mesi insieme alla Roma e alla Lazio”.