Pioli: «Il Napoli è forte ma sono convinto che il campionato è molto lungo»

A Sky: «È allenato benissimo. A inizio stagione non me l’aspettavo così. Ma mancano ancora 23 partite alla fine del campionato»

Stefano Pioli ospite a Sky, da Fabio Caressa. Ha parlato anche del Napoli:

«Il Napoli ha qualità in tutte le zone del campo. È allenato benissimo. Se mantiene questo ritmo, questa qualità…

A Milano per la mole di gioco espressa, non meritavamo di perdere ma il Napoli in tutte le situazioni in cui poteva metterci difficoltà, lo ha fatto.

Se mi aspettavo un Napoli così? Una squadra che a inizio anno, ha perso Koulibaly, Insigne, Mertens, Fabian Ruiz, non me l’aspettavo così continuo e competitiva così rapidamente. Ha vinto tutti gli scontri diretti, ha disputato una grande Champions.

Sono convinto che il campionato è molto lungo, mancano 23 partite, ci sono tante squadre che possono fare 8-10 vittorie consecutive.

La Juve ha fatto questi punti avendo poco Di Maria, quasi mai Pogba, quasi mai Chiesa».

A novembre Pioli aveva detto:

“La squadra è sicuramente cresciuta dal punto di vista mentale e credo che sappia riconoscere le opportunità… Dopo la brutta prestazione di Cremona, che è stato il nostro passaggio più critico e che ci ha danneggiato la classifica – con le ultime due vittorie il nostro sarebbe stato un ottimo inizio di campionato, tralasciando il campionato eccezionale del Napoli -, ieri sapevamo che dovevamo dimostrare di poter finire bene e con l’atteggiamento giusto. Abbiamo giocato con grande intensità, incontrando un avversario che ci ha creato grandi difficoltà. Vincere queste partite significa crederci, avere spirito e avere qualità, perché altrimenti se non hai qualità e spirito di squadra di alto livello queste partite non le vinci”.

“È un campionato anomalo, particolare e difficile: stiamo facendo dei bilanci che non sono corretti, perché ci sono ancora 23 partite e c’è spazio per tutte le squadre. È anomalo anche il cammino del Napoli, sta facendo dei risultati incredibili. Vedremo come usciranno i giocatori dal Mondiale e i relativi staff…”.