Pioli chiama a raccolta i suoi, allenamento straordinario per il Milan (Gazzetta)

I tre gol presi dal Psv e la brutta prestazione, sia in difesa che in attacco, preoccupano il tecnico. Domani altro allenamento e il 4 gennaio la Salernitana

Suona l’allarme in casa Milan, a Pioli non ha digerito la sconfitta contro il Psv (3-0) e per scongiurare qualsiasi problema, in accordo con la sua società, ha chiamato tutti i suoi giocatori per un allenamento straordinario il giorno di San Silvestro.

Mancano solo 5 giorni alla ripresa del campionato, quando il Milan andrà a Salerno. Pioli dopo la sconfitta in Olanda ha deciso di rivedere gli errori commessi per evitarli nel prossimo futuro.

Nessuna strigliata, come riporta la Gazzetta, ma è bene non sottovalutare i campanelli d’allarme, soprattutto in difesa dove l’assenza di Maignan e le deludenti prestazioni di Tatarusanu e Mirante non convincono l’ambiente rossonero.

Dell’ultima amichevole del Milan abbiamo scritto ieri:

“Il Milan ha vacillato in difesa si dal primo minuto. Dopo una manciata di secondi arriva il primo errore della partita con Kalulu che perde palla e Mirante è graziato da Vartessen. Al 10′ i padroni di casa passano in vantaggio con Til, che dimenticato da solo in area, insacca facilmente con un colpo di testa. Dopo poco più di dieci minuti arriva il raddoppio del Psv con un gran destro a giro di Madueke, dove Mirante non ci può fare nulla. Al 35′ altro errore della difesa rossonera con Mirante che pasticcia ma De Keteleare evita l’autogol del portiere sulla linea. Pioli prova mettere il giovane Lazetic per uno spento Rebic ma non riesce a far male ai biancorossi olandesi. Al 57′ la squadra di Eindhoven trova la terza rete e la doppietta di Madueke che salta Dest e Tonali e poi deposita in rete.”

Poco dopo la sconfitta, a presentarsi davanti ai microfoni di Milan Tv è stato Kjaer che ha sottolineato la necessità di migliorare e alzare l’asticella.

🎙 @simonkjaer1989 reflected on the PSV defeat: “I personally feel better and better but as a team we must improve” 🎙 Simon a Milan TV: “Mi sento sempre meglio ma bisogna migliorare come squadra”#SempreMilan #PSVMilan pic.twitter.com/AN9rPJAavG — AC Milan (@acmilan) December 30, 2022

Altro allenamento il primo di gennaio, questo già previsto secondo i programmi del club.