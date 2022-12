Il Milan prende tre gol dal Psv

I rossoneri hanno dimostrato più di qualche amnesia difensiva oltre che sterilità offensiva. Non c’è stata partita

Il Milan perde 3-0 contro il Psv con i gol di Til e la doppietta di Madueke. I rossoneri perdono in casa degli olandesi l’ultima amichevole prima dell’inizio in campionato del 4 gennaio a Salerno contro la Salernitana. La squadra di Pioli ha ballato in difesa e non è riuscita a capitalizzare le poche occasioni avute.

Le formazioni

Psv: Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Madueke, Vertessen, El Ghazi.

All.: Van Nistelrooy

Milan: Mirante; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Adli; Rebic

All.: Pioli

Il Milan ha vacillato in difesa si dal primo minuto. Dopo una manciata di secondi arriva il primo errore della partita con Kalulu che perde palla e Mirante è graziato da Vartessen. Al 10′ i padroni di casa passano in vantaggio con Til, che dimenticato da solo in area, insacca facilmente con un colpo di testa. Dopo poco più di dieci minuti arriva il raddoppio del Psv con un gran destro a giro di Madueke, dove Mirante non ci può fare nulla. Al 35′ altro errore della difesa rossonera con Mirante che pasticcia ma De Keteleare evita l’autogol del portiere sulla linea. Pioli prova mettere il giovane Lazetic per uno spento Rebic ma non riesce a far male ai biancorossi olandesi. Al 57′ la squadra di Eindhoven trova la terza rete e la doppietta di Madueke che salta Dest e Tonali e poi deposita in rete. Al 66′ Pioli cambia tutta la squadra ma a poco serve se non per trovare un nuovo protagonista: il portiere Benitez. L’estremo difensore degli olandesi ferma al 60′ Lazetic e al 83′ Vranckx. Il resto della partita è solamente attesa per il fischio finale.

Il Milan orfana ancora dei Nazionali Theo Hernandez e Giroud fa fatica ad impesierire il Psv. La solita spinta dal sinistro non arriva da Dest e la sterilità offensiva consegna a Pioli più di qualche pensiero per la sfida contro la Salernitana.