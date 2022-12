Napoli, per Rrahmani ancora allenamento personalizzato

Il report della seduta del mattino. Sirigu ha svolto lavoro personalizzato in piscina. Nel pomeriggio riposo, il gruppo tornerà ad allenarsi domattina

Questa mattina il Napoli è tornato ad allenarsi al Winter Football Series by Regnum, in Turchia. Il club di De Laurentiis ha pubblicato il consueto report dell’allenamento, da cui si evincono anche delle informazioni sulla condizione fisica degli infortunati. Nel report si legge che Rrahmani è ancora alle prese con l’allenamento personalizzato, così come Sirigu.

Di seguito il report:

“Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla con le mani. Successivamente partitina a campo ridotto con 5 porte piccole. Di seguito la squadra si è divisa in due gruppi: uno ha svolto lavoro tattico con le sagome e l’altro di potenza aerobica. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Rrahmani ha fatto lavoro personalizzato in campo. Sirigu ha svolto lavoro personalizzato in piscina. Nel pomeriggio riposo, il gruppo riprenderà domattina gli allenamenti”.

Ricordiamo che il Napoli in Turchia sarà impegnato in due amichevoli, una contro l’Antalyaspor, il 7 dicembre, ed una l’11, contro il Crystal Palace. Entrambe saranno trasmesse su Dazn e su Sky. Il 17 dicembre, al rientro in città, la squadra di Spalletti giocherà un’altra amichevole contro il Villarreal, al Maradona.