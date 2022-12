Nadal: «Quando Messi ha segnato il terzo gol, mi sono venute le lacrime agli occhi»

Ad As: «Per l’emozione di vedere qualcuno così grande realizzare qualcosa che gli mancava e per cui aveva sofferto tanto per raggiungerlo»

Il campione del tennis Rafa Nadal si racconta in un intervista ad As dove parla della paternità e non solo. Il fuoriclasse spagnolo rivela di essersi commosso al secondo gol di Messi nella finale del Mondiale contro la Francia. Il maiorchino è noto tifoso del Real Madrid e grande estimatore di Kylian Mbappé facendo una previsione a riguardo.

Nadal sulla finale Argentina-Francia

«È stata una finale spettacolare. Mi dispiace per molti amici francesi che ho e per tutto ciò che Parigi e la Francia significano per me. Ma ho anche tanti amici argentini e in questo senso, da amante e nostalgico dello sport, vedere Messi vincere il Mondiale mi ha reso felice. Che qualcuno così grande culmini la propria carriera con un titolo di questo calibro, con tutto quello che significa per l’Argentina, mi è sembrato giusto, mi sono divertito e mi sono commosso. Quando Messi ha segnato il terzo gol mi sono venute le lacrime agli occhi. Ma per l’emozione di vedere qualcuno così grande realizzare ciò che questo mancava e che aveva sofferto tanto per raggiungerlo. Mi è piaciuta molto la finale, soprattutto dal minuto 70 in poi, che è stata spettacolare.»

Il rifiuto di Mbappé per il Real Madrid

«Non devo perdonare nulla a Mbappé e da tifoso del Real Madrid, se potessi, lo farei venire domani. Alla fine, le cose accadono nello sport e suppongo che un ragazzo così giovane sia stato sopraffatto da una pressione così tremenda da tutte le parti… Penso che volesse venire a Madrid, ma a causa di molti fattori, il tutto non è andato a buon fine. Complicato per lui. Spero di poterlo vedere a Madrid in futuro».