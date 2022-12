Barcellona, deturpato il murale di Messi e Maradona

Il murale è in Avenida Diagonal, nella città in cui Messi ha vissuto quasi tutta la sua carriera calcistica. Ancora non sono noti i colpevoli di tale gesto

In Spagna, a Barcellona, è stato vandalizzato un murale raffigurante Lionel Messi vestito da santo e in posa con la Coppa del Mondo vinta ai recenti campionati iridati in Qatar 2022, opera dell’artista urbano Tvboy in Avenida Diagonal. Lo riporta El Clarin. Il volto del campione argentino e la medaglia che aveva al collo sono stati quasi totalmente cancellati.

Non è ancora chiaro chi sia l’autore del gesto.

L’artista catalano Tvboy aveva pubblicato sui suoi canali social il lavoro che aveva fatto, dedicato al calciatore argentino che sollevava la Coppa conquistata sconfiggendo la Francia nella finale del Mondiale ai rigori.

“Lio” ha sviluppato la maggior parte della sua carriera calcistica nel club di Barcellona, dove è diventato la stella finale e ha raggiunto la gloria quando è stato gestito dallo spagnolo Pep Guardiola.