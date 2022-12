Mbappé torna ad allenarsi col Psg, Galtier: «Un segnale forte per tutti»

«Siamo molto felici. Un giocatore che forse è rimasto deluso per non aver alzato il più bello dei trofei, anche se è stato capocannoniere del Mondiale».

Kylian Mbappé è tornato ad allenarsi col Psg a soli tre giorni dalla finale del Mondiale in Qatar persa dalla Francia contro l’Argentina. Ha rinunciato alle vacanze per riprendere subito l’attività con la sua squadra. Oggi, dopo l’amichevole della squadra parigina contro il Quevilly-Rouen Métropole, vinta 3-1, l’allenatore del Psg, Christophe Galtier, ha elogiato Mbappé per la sua decisione. Si è detto molto felice di ritrovare il suo attaccante.

«Kylian ha fatto una Coppa del Mondo davvero grande. Questo ritorno è anche un segnale forte per tutti. Un giocatore che forse è rimasto deluso per non aver alzato il più bello dei trofei, anche se è stato capocannoniere di questo Mondiale. Voleva tornare in contatto con il gruppo molto rapidamente e prepararsi per le scadenze che stanno arrivando molto velocemente. Siamo molto, molto felici di vederlo».

Non solo Mbappé. Oggi è tornato ad allenarsi anche Achraf Hakimi, quarto nel torneo in Qatar con il Marocco e accolto ieri trionfalmente dai connazionali al rientro dal Qatar, racconta L’Equipe. Il quotidiano francese aggiunge che è ovviamente troppo presto per sapere se Mbappé e Hakimi saranno disponibili per la ripresa della Ligue 1 contro lo Strasburgo il 28 dicembre.