La Fifa conferma il gol del Giappone grazie alle immagini in 3D

Spiega con due tweet che la decisione è stata presa in Sala Var, e mostra i video. “Altre telecamere possono offrire immagini fuorvianti”

Si fa sentire la Fifa dopo le polemiche sul secondo gol del Giappone. El Mundo scrive: “Il corpo più altro giustifica la decisione presa dalla sala Vor (Video Operation Room) sostenendo che, in un tiro completamente sopra la testa, la palla non oltrepassa completamente la linea“.

Per qualche minuto il secondo gol del Giappone ha provocato l’eliminazione temporanea della Spagna, poi la Germania nell’altra partita in contemporanea consolida il vantaggio e Luis Enrique ha potuto festeggiare. Ma lo strascico di Giappone – Spagna ha provocato diverse polemiche, soprattutto in Germania, sulla regolarità del gol. Anche Luis Enrique aveva espresso le sue perplessità.

Alla fine a mettere ordine ci pensa la Fifa con un due tweet. La decisione è stata presa dal Var e confermata dalla sala Var. Tutti hanno concordato nel convalidare il gol del Giappone, la palla non è uscita per circa tre centimetri.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y — FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022

La Fifa ha quindi spiegato in un primo tweet che gli arbitri in sala Var hanno utilizzato le telecamere sulla linea di fondo per stabilire se la palla fosse uscita del tutto o meno e ha poi aggiunto con un secondo tweet che esistono ulteriori immagini che confermano la regolarità del gol.

Aggiunge infine El Mundo che:

“Questi video sono la rappresentazione terrena della parallasse, termine astrofisico che, per non entrare in questioni incomprensibili alla maggior parte degli umani, arriva a definire come, secondo il punto di vista di due osservatori, lo stesso oggetto possa essere visto in posizioni diverse. Più chiaramente: dipende dal punto da cui guardi quella palla, sembra che sia chiaramente fuori oppure, se attraverso le ricreazioni 3D viene offerto un tiro completamente dall’alto, si vede che c’è una minuscola parte della palla che è ferma sulla linea.“