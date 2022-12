Inter-Napoli, verso il tutto esaurito a San Siro (Gazzetta)

Per l’Inter vincere significherebbe portarsi a -8 e scongiurare un profondo -14 in caso di vittoria del Napoli.

Il sold out a San Siro è quasi certo per il match del 4 gennaio che vede contrapposte l’Inter e il Napoli, il piatto forte della ripresa del campionato.

Come segnala la Gazzetta, la partita è un’occasione ghiotta per entrambe. Per l’Inter vincere significherebbe portarsi a -8 e scongiurare un profondo -14 in caso di vittoria del Napoli che allungherebbe la striscia di risultati positivi.

“Ci sarà l’ex nerazzurro Luciano Spalletti, ci sarà l’uragano Khvicha Kvaratskhelia e ci saranno le mille soluzioni dei partenopei per scardinare qualsiasi difesa e prendersi i tre punti. Finora Victor Osimhen e compagni non hanno perso nemmeno una partita in campionato e ne hanno pareggiate soltanto due – contro Fiorentina e Lecce“.

E allora a San Siro sarà utile anche la spinta dei tifosi. Il settore ospite è esaurito già da tempo. Ma a predominare saranno necessariamente i colori neroazzurri.

Superare il tetto dei 75mila spettatori sembra alla portata del club di Milano che affronterà un Napoli al completo.

“Il Napoli si presenta all’appuntamento con più certezze che dubbi. In primo luogo, Spalletti ha recuperato tutti i suoi giocatori. Rrahmani è tornato ad allenarsi col resto del gruppo e Kvara si è ripreso dalla lombalgia, anche se nelle amichevoli non ha brillato. Diversa la situazione dell’Inter: Lukaku ha lavorato anche nei tre giorni di riposo per le feste di Natale, per recuperare al meglio la condizione, ma sono ancora da valutare le condizioni di D’Ambrosio e di Correa.”