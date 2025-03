Cassano: «Inzaghi ha fatto un disastro, non sa andare oltre il suo 3-5-2»

A Viva el futbol: «Il Napoli meritava la vittoria, Conte riesce a far andare i suoi calciatori oltre ogni limite. L’Inter sarà pure più forte ma non ha mai tirato in porta»

Antonio Cassano, nel classico appuntamento a Viva el Futbol con Adani e Ventola, è intervenuto sull’argomento della corsa scudetto in relazione a Napoli-Inter di sabato pomeriggio.

Cassano: «Ho visto una sola squadra in campo e non era l’Inter»

Di seguito quanto dichiarato durante la puntata:

«Non è stato un big match: ho visto una partita in cui una squadra ha tentato di vincere ed era il Napoli. L’Inter ha rischiato di vincere con un solo tiro in porta. Ho visto il Napoli con una grande idea di gioco anche contro le avversità, gli infortuni. L’Inter è talmente più forte di tutte le altre e poi non tira in porta mai al Maradona. Conte meritava di vincere, vorrei tanto sapere cosa gli altri pensino di Inzaghi, che ha combinato un disastro quando si è fatto male Dimarco. Ha spostato Dumfries tre volte, ha messo a sinistra prima Mhkitaryan e poi Bastoni e poi di nuovo Dumfries. Sono convinto che non abbia alternative al suo 3-5-2, non sa fare altro. Mi ha impressionato in negativo l’Inter, mentre il Napoli ha buttato dentro Billing, Gilmour, con mille difficoltà ha dimostrato di potersi meritare il risultato pieno. Conte fa andare oltre i limiti dei giocatori, senza Kvara e Neres può comunque fare un filotto.

L’Inter ora ha un trittico tremendo e poi ci sono le nazionali. Quando si torna c’è Coppa Italia, poi la Serie A, poi Champions e poi il ritorno di Coppa Italia. Marzo e aprile saranno complicati per l’Inter, il Napoli ha il calendario migliore e può vincerle tutte»

