Il Milan ha preso coscienza del pessimo lavoro svolto, il riassetto passa per Tare e De Zerbi

Dal Corsport. La nuova dirigenza dovrà lavorare in autonomia, con nessuna interferenza dall’alto. Si pensa anche ad Allegri, che tornerebbe dopo più di dieci anni

Il Corriere dello Sport ha analizzato la situazione in casa Milan, sempre più vicina ad un’ennesima rivoluzione societaria e riguardante lo staff tecnico. Via Conceiçao e Moncada, potrebbe arrivare Igli Tare come nuovo d.s. (o Paratici ndr) e Roberto De Zerbi come nuovo allenatore, ora in forze al Marsiglia.

Il Milan si prepara ad un’altra rivoluzione societaria, necessaria dopo questa stagione (Corsport)

Di seguito quanto si legge a riguardo nelle pagine del Corriere dello Sport:

“Il Milan è pronto ad attuare una nuova rivoluzione societaria, un riassetto necessario dopo la stagione fallimentare che sta vivendo la squadra rossonera. Le responsabilità principale dell’annata deludente è del “team di lavoro” composto dal senior advisor Zlatan Ibrahimovic, dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada, coloro che hanno preso le decisioni più delicate nello scegliere allenatori e i giocatori. […]

La presa di coscienza sul cattivo lavoro svolto ha portato ad una decisione fondamentale, programmare in vista del prossimo anno con l’inserimento di una nuova figura dirigenziale. L’idea è affidare tutto nelle mani del d.s.: la società ha effettuato un casting nelle scorse ore a Londra, realizzando colloqui con Igli Tare e Fabio Paratici. Ad oggi il candidato principale per ricoprire il ruolo è l’ex dirigente della Lazio, in vantaggio rispetto a Paratici. […]

La rivoluzione sarà totale e chi arriverà dovrà avere garanzie di lavorare in autonomia, senza interferenze dall’alto. Cominciano a trapelare anche i primi nomi degli allenatori che verrebbero interpellati per cominciare un nuovo percorso in rossonero. Tra i possibili candidati c’è Roberto De Zerbi, attualmente al Marsiglia, e già contattato nell’estate scorsa per un sondaggio non andato a buon fine. L’ex rossonero sarebbe onorato di allenare il Diavolo, e con lui il Milan proporrebbe anche un nuovo modo di giocare. Massimiliano Allegri è l’altro grande nome nella lista, una garanzia in Serie A con una lunga carriera (vincente) alle spalle.”

