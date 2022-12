Inter, buone notizie dalla Croazia: Brozovic sta bene

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo: Marcelo Brozovic sta bene. Il centrocampista aveva abbandonato il campo, ieri nella semifinale tra Argentina e Croazia, per un fastidio al flessore della coscia sinistra, che lo aveva già tenuto fuori un mese a fine settembre. Dalla Croazia, però, arrivano notizie positive: è stato un falso allarme. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Lo staff medico nerazzurro, guidato dal professor Volpi, ieri è stato raggiunto dalla chiamata dei colleghi croati che hanno escluso qualsiasi problema di natura muscolare per Brozo. Si è trattato solo di una fitta, senza lesioni. Inzaghi è comunque preoccupato perché tra ottobre e novembre praticamente non lo ha mai avuto a disposizione (solo tre spezzoni partendo dalla panchina). Adesso il tecnico di Piacenza spera che Marcelo non disputi la finale per il terzo posto di sabato pomeriggio. Se la Croazia avesse eliminato l’Argentina e fosse stata in corsa per la Coppa, Simone sapeva che fermarlo sarebbe stato impossibile, ma in queste condizioni si aspetta che il suo regista e la Croazia siano prudenti”.

L’Inter ha un appuntamento importante alla ripresa, il 4 gennaio: l’avversario in campo sarà il Napoli di Luciano Spalletti.

Brozovic ha giocato un grande Mondiale, più volte elogiato dai giornali di tutto il mondo.