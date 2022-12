Inghilterra, Toney accusato di aver scommesso in 262 partite

L’attaccante del Brentford è accusato di aver violato le norme che impediscono ai giocatori e a chiunque ruoti attorno al calcio di scommettere sui risultati delle partite

Non c’è pace per Ivan Toney: l’attaccante del Brentford è indagato per calcio scommesse dalla Football Association. Nonostante l’ottimo avvio di stagione e le tante reti in Premier League, il classe 1996 non ha potuto prendere parte ai Mondiali di Qatar 2022.

Ora, il numero di sanzioni registrate dalla Football Association è aumentato. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, la federazione inglese ha aggiunto altre 30 partite, portando il totale a 262, al suo dossier contro Ivan Toney. L’attaccante inglese è accusato di aver violato le norme che impediscono ai giocatori e a chiunque ruoti attorno al calcio di scommettere sui risultati delle partite direttamente o usando altre persone come tramite. Di seguito il comunicato del Bentford :

«La FA ci ha informato delle nuove accuse contro Toney in relazione alle sue presunte violazioni delle regole sulle scommesse. Continueremo i nostri colloqui con Ivan e i suoi avvocati, ma non commenteremo ulteriormente sulla questione».

La FA, secondo procedura, ha dato a Toney tempo fino al 4 gennaio per rispondere per iscritto alle accuse. Le accuse riguardano violazioni avvenute tra il 14 marzo 2017 e il 18 febbraio 2019 quando Toney giocava in League one, Serie C inglese.

Se riconosciuto colpevole, Toney rischia una sanzione che va da una multa ad una sospensione, come toccato nel dicembre 2020 a Kieran Trippier, il difensore del Newcastle e della nazionale sospeso allora per 10 settimane.