Giroud vs. Kane, ha vinto il vecchietto snobbato dalla Premier (La Nacion)

Il giornale argentino sottolinea come Harry Kane, valutato 95 milioni di dollari, non ha inciso quanto Giroud. Per lui già 4 gol e semifinale conquistata.

Le lodi per Olivier Giroud piovono da ogni dove. La Nacion per esempio, quotidiano argentino, si sofferma sul valore dell’attaccante milanista rispetto a Harry Kane che ieri sera ha fallito il rigore del pareggio a dieci minuti dalla fine.

Sono 4 per il momento i gol di Olivier e tutti, dagli amici al bar agli esperti del pallone, concordano nel fatto che l’attaccante sia un buon vino d’annata.

Al contrario, Harry Kane, un pezzo da 90, anzi da 95 milioni di dollari, come scrive La Nacion, sembra aver sprecato ancora la sua occasione per confermare il suo valore. Il Tottenham ha blindato il suo attaccante fino al 2024 e Conte potrà goderselo senza troppi patemi a gennaio.

Kane è arrivato al mondiale come il perfetto centravanti, il capitano dell’Inghilterra capace di caricarsi la squadra sulle spalle e portarla in finale. D’altronde Drogba non ha tessuto le sue lodi a caso in una intervista. Ma Giroud, a suon di gol, gli ruba la scena. Il francese fin dall’inizio è stato considerato la riserva di lusso dell’attuale vincitore del Pallone d’Oro, Karim Benzema, adesso è insostituibile, un uomo di cui Deschamps non può proprio fare a meno.

La Nacion sottolinea come: “Kane ha avuto due rigori: ha colpito il primo e ha sbagliato il secondo. L’ha lanciato sugli spalti, ben oltre la traversa. Giroud ha avuto una sola possibilità in tutta la partita e l’ha convertita. Sul dischetto e con John Stones , difensore del City, incollato alle sue spalle. Ci ha messo la testa e, con quella, la Francia in semifinale.”

In Russia 2018 Giroud non ha segnato nemmeno una rete, ma Deschamps, memore di quella cavalcata, lo ha portato ancora una volta con sé e non si è scomposto più di tanto nemmeno quando Benzema ha dato forfeit.

Scrive La Nacion:

“La già temibile marcia della squadra campione del mondo, decisa ad aggiungere il prefisso “bi” alla sua condizione, ha trovato la risorsa d’artiglieria più inaspettata con un uomo a fine carriera, quasi dimenticato e trascurato dalle squadre della Premier League, dove ha passato quasi tutta la sua carriera. Dopo dieci stagioni da riferimento principale al centro dell’area Arsenal, prima, e Chelsea… è dovuto andare in Italia.”

Forse per lui il gol all’Inghilterra avrà avuto il sapore di una piccola vendetta contro una Premier che non lo ha apprezzato abbastanza.