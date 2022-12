Il mercato non aiuterà le inseguitrici del Napoli, per rimontare dovranno ritrovare i gol perduti (CorSera)

De Ketelaere, Lukaku, Abraham, Immobile, Chiesa: ognuna delle squadre che mirano a rosicchiare punti al Napoli ha un campione da risvegliare

Il campionato sta per ripartire, così come la caccia al Napoli, scrive il Corriere della Sera. Mancano ancora 23 partite e, nonostante il vantaggio della squadra di Luciano Spalletti sia notevole, non basta per cantare vittoria in vista dello scudetto. Ci sono ancora in palio 69 punti per le inseguitrici. Gennaio sarà un mese importante, perché il Napoli ha tre scontri diretti: Inter, Juventus e Roma.

Il quotidiano scrive:

“Una cosa è certa, anzi due. La prima è che gennaio sarà un mese chiave, visto che Spalletti e i suoi avranno ben tre scontri diretti con Inter, Juventus e Roma per dimostrare che la lunga sosta non ha intaccato quei meccanismi che hanno permesso loro di dominare la stagione fin qui. L’altra è che le inseguitrici avranno assoluto bisogno di

recuperare chi è mancato finora, se vorranno provare ad approfittare di eventuali frenate del Napoli per riaprire la corsa scudetto”.

Il mercato di riparazione non stravolgerà nessuna delle inseguitrici, dunque occorrerà che i bomber di ciascuna di esse si risveglino dal torpore, ricomincino a segnare.

“L’impressione è che il mercato di riparazione non porterà infatti chissà quali rivoluzioni, i soldi sono quelli che

sono, quindi non aspettiamoci grossi colpi. Ecco perché ritrovare i gol perduti rischia di essere l’unica possibilità per chi insegue”.

Ognuna delle squadre che aspirano a sottrarre il primato al Napoli ha un problema interno. Quello del Milan si chiama De Ketelaere.

“Acquistato per 35 milioni, quasi tutto il budget di mercato, ha giocato 18 partite senza segnare lo straccio di un gol. Finendo poi lentamente ma inesorabilmente (e giustamente) in panchina. Pioli valuta di schierarlo prima punta. Ma l’impressione è che il ragazzo abbia bisogno di una svolta mentale, prima ancora che tattica”.

L’Inter è alle prese con Lukaku, che però non può certo avere un problema di ambientamento visto che è alla sua seconda esperienza a Milano.

“Dagli infortuni che gli hanno consentito di giocare solo 5 partite con i nerazzurri fino alla delusione Mondiale, segnata dai suoi errori e dalle lacrime nella gara decisiva contro la Croazia, il belga deve assolutamente voltare pagina per scacciare i fantasmi: Inzaghi ha bisogno dei suoi gol per risalire in classifica, anche perché Lautaro prima o poi potrebbe risentire della stanchezza per l’impresa in Qatar”.

Il problema della Roma è Tammy Abraham, che se è partito bene nella prima metà del 2022, nella seconda ha segnato solo 3 gol in Serie A.

“Diventerà padre, l’ha annunciato: chissà non sia d’aiuto”.

La Lazio deve ritrovare Ciro Immobile.

“Chi invece non deve svegliarsi ma solo guarire e tornare in forma è Ciro Immobile, che non segna in campionato dal 10 ottobre, un’eternità per uno come lui che ha vinto la classifica marcatori due volte nelle ultime tre stagioni. La Lazio è in crescita, il quarto posto ne è la conferma, ma Sarri ha bisogno del suo bomber per capitalizzare”.

Infine la Juventus, che spera di avere a disposizione, finalmente, Pogba, Chiesa e Di Maria.