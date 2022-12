Il Guangzhou retrocede. Marca: è il simbolo del tracollo del calcio cinese

Il Guangzhou, scrive Marca , “è il più grande esempio della caduta del calcio cinese”. Dal 2010 è stata l’unica squadra nazionale a vincere due volte la Champions League asiatica (2013 e 2015) e la prima a partecipare alla Coppa del mondo per club, debuttando nel 2013.

Fino a poco tempo fa, il Guangzhou FC si chiamava Guangzhou Evergrande. La società immobiliare Evergrande Group aveva acquistato il club nel 2010 per renderlo uno dei giganti in Cina, ricorda As, ma nel settembre 2021 i debiti sono arrivati a oltre 250 miliardi di euro. Il fallimento fu evitato, ma da lì è iniziato il declino. E infatti fu licenziato anche Fabio Cannavaro, dopo 4 anni di panchina.

Il Guangzhou ha avuto come allenatori anche Scolari e Marcello Lippi. Ma ciò che ha davvero attirato l’attenzione di questo club sono stati gli acquisti dei suoi giocatori: nomi come Jackson Martínez e Robinho, tanto per citarne alcuni.