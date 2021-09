Fabio Cannavaro ha lasciato il Guangzhou FC

Lo scrive il portale cinese sohu.com. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. L’ex capitano della Nazionale italiana avrebbe cancellato il viaggio di rientro dopo la rescissione

Secondo quanto hanno reso noto oggi dai media cinesi, Fabio Cannavaro ha lasciato il colosso della Super League cinese Guangzhou FC. Il portale di notizie cinese sohu.com riporta infatti che l’ex capitano della nazionale italiana ha cancellato il viaggio di rientro previsto per oggi dopo aver accettato la rescissione consensuale del suo contratto con il club.

Per sohu.com, il club cinese avrebbe assicurato che terminerà il campionato come previsto, sebbene Evergrande Group, la società madre, sia alle prese con difficoltà finanziarie. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale arriva dal Guangzhou FC riguardo all’indiscrezione che parla del fatto che sarà l’attuale capitano Zheng Zhi a fare da allenatore sostituto per aiutare gli otto volte campioni della massima serie cinese a portare a termine questa stagione.