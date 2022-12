Il Bari stravince sul Modena in dieci, De Laurentiis: «Ho visto dieci guerrieri»

La squadra di Mignani resta al terzo posto da sola, dietro la Reggina, che ha vinto in casa del Como. Una prova di grande carattere.

Il Bari ha vinto sul Modena (4-1) in dieci, giocando con un uomo in meno (espulso Maiello) per un’ora ma tenendo sempre tra le mani il pallino del gioco. La squadra di Mignani resta al terzo posto da sola, dietro la Reggina, che ha vinto in casa del Como.

Quella del Bari è stata una prova di grande carattere. La squadra si è imposta grazie ai gol di Botta, Folorunsho e Di Cesare e all’autogol di Cittadini. I tre punti conquistato sono importantissimi.

Nel post partita, l’allenatore del Bari, Michele Mignani, ha commentato la partita.

“Noi dobbiamo avere questo atteggiamento, lo spirito di sacrificio per noi deve essere il presupposto di ogni partita. Poi ci sono gare dove ti escono certe giocate, lo spirito oggi è stato quello giusto e lo è stato anche quando non si vinceva. Vincere in questo campionato non è facile, ci vuole equilibrio perché siamo una neopromossa. E’ stata una partita particolare, siamo rimasti in dieci e abbiamo tenuto il campo ed è stata la soddisfazione più grossa”.

Su Cheddira, ancora impegnato col Mondiale.

“Ho messaggiato con lui prima della partita, credo che sta vivendo un bel sogno. Devono credere in quello che fanno, meglio averne uno in più che uno in meno. Siamo comunque contenti per lui, dobbiamo essere per forza orgogliosi”.

Sulla pressione in campo:

“Cerco di viverla sempre con il giusto equilibrio, non vedo il motivo di esaltarsi in questo campionato dopo un filotto di risultati positivi. Dobbiamo fare più punti possibili per metterci a riparo da sorprese. Questa è una piazza particolare, se le cose vanno male il pallone diventa pesante. Il futuro non si può conoscere, adesso abbiamo Reggina e Genoa”.

A Sky Sport ha parlato anche il capitano del Bari, Valerio Di Cesare, autore di uno dei gol.

“Volevo passarla alla fine, poi ho visto il difensore che era andato verso destra e ho calciato. E’ stata un’emozione unica, vedere tutti i compagni venirmi ad abbracciare è straordinario come quello che stiamo facendo”.

E ancora:

“Abbiamo fatto una partita perfetta, siamo andati subito in vantaggio ma dopo l’espulsione si sono complicate un po’ le cose. Abbiamo concesso poco, avevamo davanti un avversario molto ostico ma è stata una serata perfetta. Siamo terzi in classifica, dobbiamo continuare così e chiudere al meglio. Sembra tutto facile, ma siamo una neopromossa e qui a Bari non è facile. Questi ragazzi vanno solo elogiati”.

A Radio Bari ha parlato anche il presidente Luigi De Laurentiis:

“Questi sono i miei ragazzi, questa è la nostra squadra. Noi conosciamo la qualità delle persone che lavorano al Bari, cerco di farlo capire attraverso le interviste. Il gruppo è il valore più importante che abbiamo: lavorare e trovare un gruppo così coeso e unito è importante. Sono felice, oggi in campo ho visto dieci guerrieri, hanno dimostrato fino alla fine di voler vincere”.

De Laurentiis continua:

“Io non ricordo di partite in cui si resta in dieci e si segnano due gol, è la dimostrazione di quanto questi giocatori vogliano la vittoria. La classifica? Se me l’avessero detto a inizio campionato sarei stato sorpreso, è ottima. Il nostro è un percorso lungo, ma siamo a metà campionato con il Bari che ha dimostrato di essere una grande squadra. Sognare? Certo, perché sono risultati importanti. Noi siamo partiti con un obiettivo, poi vedremo perché ci sono variabili diverse”.

Sul mercato di gennaio:

“Arriveremo al mercato in maniera distesa vedendo le carte migliori per cedere giocatori fermi ai box e migliorare la squadra”.