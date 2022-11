I cinesi vogliono acquistare il Bari di De Laurentiis (La Verità)

Il quotidiano racconta l’interesse di Herman Zheng, presidente della Winston, che da tempo vuole acquistare il club e investire in Puglia

I cinesi vogliono acquistare il Bari. Lo scrive Camilla Conti su La Verità. La giornalista ripercorre e racconta l’interesse di lunga data per il Bari da parte di Herman Zheng.

Già nel 2015 i quotidiani locali riportavano la notizia dell’interesse per il club barese di Herman Zheng, presidente della Winston (sede a Shangai e negli Usa), che puntava a investire anche in Europa nella cultura, nello sport, nella medicina e nella formazione. Partendo, appunto, dal Bari allora presieduto da Gianluca Paparesta. La pista del calcio andrebbe dunque ad aggiungersi a quella delle infrastrutture e degli impianti eolici.

La Verità racconta quell’avvicinamento e il ruolo di Leonardo Volpicella “manager e consulente aziendale nonché consigliere di amministrazione della Winston european holdings (da giugno 2016”) e in ottimi rapporti con la Regione Puglia governata da Emiliano.

Il quotidiano scrive che l’interesse cinese per il Bari sarebbe tornato in maniera prepotente visto che i De Laurentiis sarebbero costretti a lasciare in caso di promozione in Serie A e comunque dovranno farlo entro il 2028: la multiproprietà non è consentita.

La partita dei cinesi di Winston sul Bari si starebbe riaprendo adesso perché il presidente della squadra, Luigi De Laurentiis

ha ribadito che «se il Bari dovesse andare in Serie A sarei costretto a vendere la squadra. Siamo sempre stati coscienti di ciò, la nostra missione è stata fin dall’inizio la ricostruzione di questo franchise calcistico», ha spiegato il presidente biancorosso lo

scorso 3 novembre. Aggiungendo anche che spera «di riscontrare l’interesse di un gruppo che possa rilevare questa squadra nel momento giusto».