Hamilton difende Tchouaméni e Kolo Muani: «Hanno dato tutto, sono eroi. Meritano rispetto»

Su Instagram una storia per dare il suo appoggio ai due giocatori della nazionale francese, presi di mira dopo la finale Mondiale

Lewis Hamilton commenta su Instagram quanto accaduto a Tchouaméni e Kolo Muani, giocatori della Nazionale francese presi di mira dai commenti razzisti tanto da essere spinti a disattivare la possibilità di commentare i loro post sui social. Ai due nazionali francesi viene imputato l’errore dal dischetto durante la finale del Mondiale in Qatar contro l’Argentina, che ha vinto la Coppa del Mondo.

Hamilton ha pubblicato una storia che parla dei due giocatori. Si è detto «disgustato ma non sorpreso» per quanto accaduto. E ha scritto: «Aurélien Tchouaméni e Randal Kolo Muani hanno dato tutto. Sono eroi per molte persone e non meritano altro che rispetto».

Hamilton non è nuovo all’impegno contro il razzismo. Ha preso posizione spesso, in passato, in varie occasioni. Ad esempio quando la polizia arrestò Breanna Taylor o quando fu ucciso George Floyd. E’ un portavoce del movimento Black Lives Matter. Ora è intervenuto anche sulla questione dei nazionali francesi.

Lewis Hamilton aveva difeso anche Buyako Saka e Marcus Rashford ai tempi della finale dell’Europeo. Anche loro furono presi di mira dagli odiatori social. Di fronte ai commenti razzisti nei confronti dei giocatori della nazionale francese, la Federcalcio del Paese ha deciso di sporgere denuncia.