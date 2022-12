La Federcalcio francese presenterà una denuncia dopo gli insulti razzisti ai giocatori della Nazionale

La Federcalcio francese (Fff) presenterà una denuncia contro gli autori dei messaggi razzisti pubblicati sui social network il giorno dopo la finale dei Mondiali e rivolti a diversi giocatori francesi tra cui Aurélien Tchouaméni, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani o Hugo Lloris. A svelare la notizia è L’Equipe, che evidenzia la volontà della Federcalcio francese di far luce sulla questione.

«Le accuse sui social sono di diverso tipo. Tchouaméni e Coman hanno sbagliato il rigore contro l’Argentina. Kolo Muani ha perso il duello contro Emiliano Martinez proprio alla fine dei tempi supplementari. Ce n’è anche per Lloris che non ha impedito i gol presi».

L’Equipe ricorda anche cosa successe a Mbappé ad Euro 2021: dopo la sconfitta ai calci di rigore il fenomeno francese fu preso di mira sui social dopo aver sbagliato il calcio di rigore negli ottavi di finale.

«A Euro 2021, Kylian Mbappé era già stato bersaglio di insulti del genere a rete dopo il rigore sbagliato contro la Svizzera, negli ottavi di finale (3-3, 4-5 in tab.). L’attaccante francese ha poi deplorato di non essere stato supportato dalla Fff. Questa volta i vertici della Federazione non si sono fatti attendere e nelle prossime ore intraprenderanno azioni legali».

È atteso quindi un provvedimento ufficiale da parte della Federcalcio francese sulla questione.