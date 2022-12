Brasile, i tifosi sognano Guardiola alla guida della Nazionale

Il vicepresidente della federazione brasiliana: «Tre anni fa un vicepresidente della FBF ha contattato Guardiola. Lui accetterebbe, ma guadagna 24 milioni di euro all’anno. Roba da infarto»

Il Brasile è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico. Dopo l’ufficialità delle dimissioni di Tite, in verità annunciate già da tempo, la federazione brasiliana è alla ricerca di un sostituto all’altezza. Tite di sicuro avrebbe preferito lasciare in tutt’altro clima, magari con la sesta Coppa del Mondo in bacheca, visti anche i giocatori portati a Doha.

Le critiche non sono mancante, soprattutto per quanto riguarda le convocazioni. Dani Alves dentro e la meteora italiana Gabigol a casa. O ancora la mancanza di un piano alternativo in caso di partite complicate.

La Croazia però ha deciso anzitempo il destino di Tite che dopo la sconfitta ai quarti ha confermato quanto già si sapeva.

I nomi che sono circolati in queste ore sono tanti, quasi tutti allenano in Brasile ma uno più di tutti è il sogno dei tifosi brasiliani e corrisponde al nome di Pep Guardiala.

L’attuale allenatore del City ha sempre ammesso il desiderio di voler allenare una nazionale e, fra le tante, il Brasile in particolare ma questo desiderio potrebbe rimanere solo un sogno per i brasiliani.

Una serie di sondaggi effettuati da Globoesporte e Uol confermano la predilezione per l’allenatore catalano. Subito sotto, la seconda scelta sarebbe Abel Ferreira, allenatore portoghese del Palmeiras, già vincitore della Copa Libertadores per ben due volte.

Non molto tempo fa As ha riportato una dichiarazione del vicepresidente della Fbf, federazione brasiliana, che spigherebbe con chiarezza perché Guardiola è solo un sogno: «Tre anni fa un vicepresidente della FBF ha contattato Guardiola. Lui accetterebbe, ma al Manchester City guadagna 24 milioni di euro all’anno. Roba che alla persona che lo ha cercato per poco non prende un infarto quando l’ha saputo».

Tutto questo senza considerare poi il fresco rinnovo di Guardiola con il Manchester City, matrimonio fino al 30 giugno 2025. Il favorito per la panchina dei verdeoro infatti sembra essere un altro allenatore straniero che però allena in Brasile. Si tratta del portoghese Abel Ferreira, attuale tecnico del Palmeiras.