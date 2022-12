Green Pass falsi, tra gli indagati c’è anche la tennista Camila Giorgi (CorSera)

I nomi di Madame e della Giorgi sono saltati fuori dalla lista dei nominativi dello studio della dottoressa Grillone Tecioiu, che avrebbe somministrato i falsi vaccini

Il Corriere della Sera scrive della questione dei Green pass illegali dell’anno scorso. Persone note come Madame e la tennista professionista Camila Giorgi sono nel registro degli indagati per aver ricevuto dei Green pass falsi. Lo spiega così il quotidiano:

“Questa l’accusa sulla quale sta indagando la procura di Vicenza, che ha messo sotto la lente d’ingrandimento un giro di false vaccinazioni contro il Covid che lo scorso febbraio aveva portato all’arresto della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, assieme al suo compagno Andrea Giacoppo ed il dottor Erich Volker Goepel”.

Si evidenzia quando sono partite le indagini:

“Tutto era partito un anno fa, quando l’Ulss 8 aveva segnalato una quantità sospetta di vaccinazioni nello studio di Vicenza della dottoressa Grillone Tecioiu (avvocato Fernando Cogolato) e da quelle avvenute anche nello studio di Fara del dottor Goepel (avvocati Massimo Malipiero e Porzia Vasco). Ma l’arresto del dottore era poi stato annullato a settembre scorso perché non sarebbe esistito il pericolo della reiterazione del reato, lo stesso sarebbe poi avvenuto per la dottoressa”.

Si attendono seri provvedimenti per la Giorgi da parte della Federazione italiana tennis per la questione del Green Pass:

“I nomi di Madame e della Giorgi sono proprio saltati fuori dalla lista dei nominativi dello studio della dottoressa Grillone Tecioiu. La tennista non avrebbe contatti con il vicentino essendo proveniente da Macerata. Pur essendo la loro posizione penale simile, in realtà le conseguenze per le due divergerebbero. In attesa anche di sapere come la Federazione italiana tennis reagirà alla vicenda qualora la Giorgi fosse condannata”.