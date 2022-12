Gilardino torna sul caso Portanova: «Non sarà convocato»

Il giocatore, condannato a sei anni per stupro di gruppo, non giocherà contro l’Ascoli. Il Genoa cerca un modo per uscire dal caos senza strascichi contrattuali

Dopo il successo contro il SudTirol, il Genoa scenderà in campo contro l’Ascoli per la terzultima sfida del 2022. In vista della trasferta del “Del Duca”, il tecnico rossoblu Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico italiano ha parlato della vicenda legata a Portanova, suo giocatore al Genoa, recentemente condannato a 6 anni di carcere per uno stupro risalente al 2019. Queste le parole di Gilardino su Portanova:

«Prima di iniziare, ci tenevo a precisare che Portanova non sarà convocato. Poi potremo parlare esclusivamente della partita».

Negli ultimi giorni Genoa cerca una soluzione per il caso Manolo Portanova. Il giocatore, condannato a sei anni per stupro di gruppo, è stato escluso dalla rosa. Fino a due giorni fa il Genoa aveva deciso di continuare a convocarlo per le sue partite, salvo poi, spedirlo in tribuna per il clamore social che aveva scatenato la decisione di tenere Portanova in rosa.

La Procura Federale della Figc ha aperto un procedimento nei confronti del calciatore del Genoa condannato in primo grado nei giorni scorsi a sei anni di reclusione per stupro di gruppo. La notizia è stata data dall’Ansa pochi giorni dopo la condanna. La Procura ha già trasmesso la richiesta degli atti processuali al Tribunale di Siena, per valutare ogni eventuale iniziativa da parte della giustizia sportiva.